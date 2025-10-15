شهدت منطقة أم بيومي التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، بعدما لقي شاب مصرعه بطلق ناري في مشاجرة نشبت بينه وبين تاجر فاكهة ووالده، بسبب خلافات على معاكسة فتاة من أقاربهما.

تفاصيل الحادث بدأت مع تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شجارًا بين شابين وآخر، أطلق خلاله أحد المتشاجرين عيارًا ناريًا من سلاح خرطوش، ليسقط شاب مصابًا في رقبته، ويفارق الحياة متأثرًا بجراحه.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ لرئيس مباحث مركز قليوب بوقوع مشاجرة بمنطقة أم بيومي، ووجود شاب مصاب بطلق ناري.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه يُدعى "محمد. ع" (22 عامًا – عاطل)، وصل إلى المستشفى مصابًا برش خرطوش في الرقبة، وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته.

كشفت التحريات أن الواقعة وقعت على خلفية اعتراض المتهمين على قيام المجني عليه بمعاكسة فتاة من أقاربهما، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة، أخرج خلالها المتهم "فتحي. أ" (فكهاني) سلاحًا ناريًا من طيات ملابسه، وأطلق عيارًا أصاب المجني عليه في الرقبة وأودى بحياته في الحال.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت وحدة مباحث مركز قليوب من ضبط المتهمين — تاجر الفاكهة ووالده — والمقيمين بدائرة المركز، وبحوزتهما السلاح المستخدم في الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.