إعلان

مصرع سائقين في تصادم مروع بين سيارتين نقل على صحراوي المنيا

كتب : جمال محمد

10:58 ص 15/10/2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي سائقان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارتين نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل، بسبب السرعة الزائدة على الطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن مصرع شخصين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع كلاً من: عايد نور 45 عامًا، وعمر محمد 50 عامًا، إثر إصابتهما بكسور وجروح متفرقة.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع سائقين تصادم سيارتين المنيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة