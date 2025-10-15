مصرع سائقين في تصادم مروع بين سيارتين نقل على صحراوي المنيا

لقي سائقان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارتين نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل، بسبب السرعة الزائدة على الطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن مصرع شخصين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع كلاً من: عايد نور 45 عامًا، وعمر محمد 50 عامًا، إثر إصابتهما بكسور وجروح متفرقة.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.