ضبط 4.2 طن لحوم ودواجن فاسدة في حملة على أسواق الخصوص

"خليل" بطل منقباد.. أنقذ 14 تلميذًا من الغرق في مصرف أسيوط (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتنسيق مع مجلس مدينة الخصوص ومديرية التموين، حملة رقابية مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط 4 أطنان و200 كيلو جرام من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

واستهدفت الحملة، التي جاءت بتوجيهات من الأجهزة الأمنية والتنفيذية، محال بيع المنتجات الغذائية، حيث تم ضبط كميات من هياكل الدواجن والكبدة البقري المجمدة تبين انبعاث روائح كريهة منها وظهور علامات تحلل واضحة عليها.

وأكد مسؤولو الحملة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة المحافظة لتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مشددين على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المستهلك.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.