مصرع سيدة وإصابة 9 في انقلاب سيارة بترعة بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 9 آخرون، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة "ميني باص" بترعة على الطريق الواصل بين قريتي ديرب الخضر وميت سويد بمركز دكرنس في الدقهلية.

كان اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا بالحادث، حيث انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى الموقع، وتم انتشال جثمان السيدة، وتدعى روضة رمضان علي أحمد (27 عامًا)، ونقلها إلى مستشفى دكرنس العام.

كما تم نقل 9 مصابين بإصابات متنوعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري تمشيط مياه الترعة للبحث عن أي ضحايا آخرين محتملين.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.