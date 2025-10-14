إعلان

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمركز فايد في الإسماعيلية (صور)

كتب : مصراوي

08:57 م 14/10/2025
    حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمركز فايد
    حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمركز فايد
    حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمركز فايد (4)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نفذ مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بعدد من المناطق الحيوية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لإزالة المعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.

واستهدفت الحملة، التي شارك فيها مساعد مدير الأمن ومدير شرطة المرافق وقيادات مركز فايد، مناطق الشارع الجديد، فايد المحطة، والسوق القديم، حيث أسفرت عن رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوحدات المحلية لضبط الشارع العام والحفاظ على المظهر الحضاري، وكان محافظ الإسماعيلية قد شدد سابقًا على ضرورة توفير أماكن بديلة ملائمة للباعة الجائلين لممارسة أنشطتهم بشكل منظم.

رفع الإشغالات مركز فايد الاسماعيلية

