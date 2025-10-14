انطلقت فعاليات مرحلة التقييم لكليات جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، في إطار استعدادها للتقدم لجائزة التميز الحكومي في نسختها الرابعة لعام 2025، والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني لجائزة التميز الحكومي العربي بجمهورية مصر العربية.

وجاءت أعمال التقييم تحت إشراف الدكتور عبد القادر عبد الكريم، منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة ومشرف الفريق، وبحضور الدكتورة ميرفت كوزمن، خبيرة التدريب لجوائز التميز الحكومي، والأستاذة رانيا معتز، أمين مساعد الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الجائزة بالجامعة، إلى جانب المقيمين الذين تم تدريبهم من كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي أن مرحلة التقييم تهدف إلى قياس أداء كليات الجامعة وفقًا لمعايير التميز الحكومي، مشيرًا إلى أنها ستنتهي باختيار أفضل خمس كليات لتمثيل جامعة بنها في جائزة التميز لعام 2026 على مستوى الجامعات المصرية.

وأكد “الجيزاوي” أن جامعة بنها حريصة على المشاركة الفاعلة في المرحلة الرابعة من جائزة مصر للتميز الحكومي، تنفيذًا لرؤيتها الهادفة إلى نشر ثقافة التميز المؤسسي وترسيخ مفاهيم الجودة والإبداع داخل جميع قطاعاتها وكلياتها، بما يتماشى مع أهداف ورؤية مصر 2030.