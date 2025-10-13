مصرع مُسن وإصابة 5 في تصادم سيارتين شمالي المنيا

لقي شخص مُسن مصرعه، اليوم الإثنين، وأصيب 5 آخرون بكسور وجروح متنوعة، إثر تصادم سيارة "تُمناية" بأخرى نقل ثقيل بالقرب من قرية البيهو التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وكانت أجهزة مديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.

تبين من الفحص مصرع ناصر عياد (63 عامًا)، مقيم بقرية بردنوها بمركز مطاي، وإصابة 5 آخرين جرى نقلهم جميعًا مع الجثمان إلى مستشفى سمالوط التخصصي.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.