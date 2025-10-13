إعلان

مصرع مُسن وإصابة 5 في تصادم سيارتين شمالي المنيا

كتب : جمال محمد

07:37 م 13/10/2025

سيارة اسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شخص مُسن مصرعه، اليوم الإثنين، وأصيب 5 آخرون بكسور وجروح متنوعة، إثر تصادم سيارة "تُمناية" بأخرى نقل ثقيل بالقرب من قرية البيهو التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وكانت أجهزة مديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.

تبين من الفحص مصرع ناصر عياد (63 عامًا)، مقيم بقرية بردنوها بمركز مطاي، وإصابة 5 آخرين جرى نقلهم جميعًا مع الجثمان إلى مستشفى سمالوط التخصصي.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع مُسن تصادم سيارتين المنيا حادث تصادم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الرئيس السيسى وترامب يوقعان على وثيقة اتفاق إنهاء حرب غزة
عاجل| المتحدث العسكري يكشف تفاصيل الانفجارات التي شعر بها سكان الهايكستب
ترامب من شرم الشيخ: الرئيس السيسي زعيم قوي وتجمعنا صداقة قوية