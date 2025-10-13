وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان مشروعات الجيل الرابع (صور)

بالصور- وكيل تعليم أسوان يستقبل وفد "اليونيسف" لمتابعة تنفيذ برنامج "مستقبلي"

أسيوط - محمود عجمي:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بمقر جهاز مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، يرافقه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمدن الجديدة، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية والمحافظة.

وأشاد الوزير بالتعاون القائم بين وزارة الإسكان ومحافظة أسيوط، مؤكدًا أن زيارته تأتي لمتابعة مشروعات المياه والصرف الصحي والإسكان والبنية التحتية بمدينة ناصر الجديدة وأسيوط الجديدة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ورؤية مصر 2030 لتحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة على متابعة تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع، مشيدًا بالتوسع العمراني وتوفير مجتمعات متكاملة الخدمات بما ينعكس على جودة الحياة ويعزز التنمية الشاملة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض: المشروعات المنتهية والجارية التنفيذ بمدينة ناصر الجديدة في قطاعات الإسكان، الخدمات، الكهرباء، الاتصالات، الزراعة، الصيانة والنظافة.

خطة العام المالي 2025-2026، والإيرادات والمصروفات، وخطة الاستعداد لفصل الشتاء، والحلول المقترحة للتحديات والرؤية المستقبلية للمدينة خلال العامين القادمين.

موقف الأراضي الصناعية بالمدينة والتي تبلغ مساحتها 639 فدانًا، بقيمة استثمارات متوقعة تتجاوز 2 مليار جنيه، مع توجيه الوزارة بطرح الأراضي الشاغرة للمستثمرين وتنمية المشروعات التنموية.

واستعرض الاجتماع خطة المشروعات بمدينة أسيوط الجديدة للعام المالي الحالي، بتكلفة تقديرية 529.157 مليون جنيه، في قطاعات المياه والصرف الصحي، الطرق، الاتصالات، والإسكان، إلى جانب المشروعات الخدمية والاستثمارية وفرص الأراضي الاستثمارية. وبلغت إجمالي الاستثمارات بالمدينة نحو 5.9 مليار جنيه.

ووجه الوزير بالتركيز على استغلال الأصول الاستثمارية المتاحة لتعظيم الإيرادات، رفع كفاءة الطرق والمحاور والميادين، تحسين الصورة البصرية للمدن، وتطوير البوابات والمداخل، لضمان بيئة حضارية متكاملة.