بالصور- وزير الإسكان في أسيوط لمتابعة مشروعات التنمية والبنية التحتية

أسيوط - محمود عجمي:

استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والوفد المرافق له، في مستهل زيارته للمحافظة التي تتضمن جولة ميدانية لتفقد عدد من مشروعات الإسكان والبنية التحتية والمشروعات التنموية، لمتابعة معدلات التنفيذ والاطمئنان على سير العمل بها.

وتأتي الزيارة في إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ورحب محافظ أسيوط بوزير الإسكان والوفد المرافق، مؤكدًا أن اهتمام الدولة بتنمية الصعيد يظهر بوضوح في حجم المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، خاصة في مجال الإسكان وتوصيل المرافق وتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن مشروعات مدينتي "ناصر الجديدة" و"أسيوط الجديدة" تمثل نموذجًا للتوسع العمراني المخطط وتخفيف الكثافة السكانية عن مدينة أسيوط.

وأعرب المهندس شريف الشربيني عن سعادته بزيارة المحافظة، مشيدًا بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في مشروعات الإسكان ومرافق المياه والصرف الصحي.



وأكد وزير الإسكان حرص الوزارة على متابعة التنفيذ ميدانيًا وتذليل العقبات بالتعاون مع الأجهزة المحلية لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في صعيد مصر.



وأوضح "الشربيني" أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير المدن القائمة واستكمال البنية التحتية بالمدن الجديدة، وتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى.

ومن المقرر أن تشمل جولة الوزير الميدانية مشروعات "سكن كل المصريين" بمدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة (الهضبة)، إلى جانب زيارة عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركزي أبوتيج والفتح.



ومن المقرر أن يعقد الوزير لقاءات مع مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة، ورؤساء المدن الجديدة، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات واستعراض التحديات وسبل تجاوزها.