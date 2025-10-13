خبير استراتيجي: مفهوم الأمن القومي لا يقتصر على القوة العسكرية - صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قال اللواء حافظ حسن، الخبير في استراتيجيات الأمن القومي، إن نصر أكتوبر المجيد سيظل رمزًا خالدًا للعزة الوطنية والإرادة المصرية، مشيرًا إلى أن روح أكتوبر تمثل نموذجًا يُحتذى في الإصرار والعمل الجماعي من أجل تحقيق أهداف التنمية والحفاظ على مقدرات الوطن.

جاء ذلك في كلمته خلال لقاءً تثقيفيًا بعنوان "استراتيجيات الأمن القومي في ضوء دروس أكتوبر"، نظمته كلية التربية جامعة الإسكندرية، وذلك في إطار احتفالات جامعة الإسكندرية بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأضاف أن مفهوم الأمن القومي لا يقتصر على القوة العسكرية فحسب، بل يقوم على منظومة متكاملة تشمل الأبعاد الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددًا على أهمية وعي الشباب بدورهم في دعم استقرار الدولة وصون أمنها.

حضر اللقاء كل من الدكتور حسن سعد، عميد الكلية، والدكتور سالم عبد الرازق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة السيدة محمود، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة لمياء الشافعي، منسق الأنشطة الطلابية، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.