بالصور- انقلاب أتوبيس يقل عددًا من أطفال الروضة بترعة في المنيا

المنيا- جمال محمد:

شهدت إحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، انقلاب أتوبيس يقل عدداً من الأطفال "تلاميذ روضة" داخل ترعة صغيرة، دون إصابات أو وفيات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بإحدى الترع الصغيرة بطريق قرية المنشية، وتبين أنه أتوبيس تابع للمدرسة التجريبية الرسمية للغات.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين عدم وقوع إصابات أو وفيات، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب سرعة السائق وانحدار الأتوبيس من حافة الطريق لضيق اتساعه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارة وسائقها.