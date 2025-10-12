رعب مفاجئ.. وفاة طفل هاجمه كلب ضال في قنا

لقي طفل مصرعه، اليوم، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية إثر حالة هلع شديدة انتابته بعد مطاردة كلب ضال له في أحد شوارع قرية كلاحين أبنود التابعة لمركز قفط بمحافظة قنا.

تلقى اللواء محمد هاشم، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوفاة طفل نتيجة أزمة قلبية مفاجئة عقب تعرضه لحالة خوف شديدة من كلب ضال بالقرية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، فيما كلفت النيابة العامة وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.