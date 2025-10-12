تابع الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أعمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مراسم توقيع اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة، ضمن جهود الدولة وكافة الأجهزة المعنية ، والمقرر أن تُعقد بمشاركة عدد من قادة ورؤساء دول العالم.

وتضمنت الاستعدادات أعمال التجميل والتخطيط والدهانات، وأعمال الصيانة بطريق السلام، وأيقونة السلام، ومحيط المركز الدولي للمؤتمرات، إلى جانب متابعة أعمال الجداريات الفنية التي تُزين ميادين وشوارع المدينة، بما يعكس الطابع الحضاري الجمالي لمدينة السلام.

ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، وتكثيف الجهود لظهور مدينة شرم الشيخ في أبهى صورة تليق بسمعتها الدولية كمدينة للسلام تستضيف كبرى الفعاليات العالمية.

وأوضح المحافظ، أن ما تشهده المدينة من تطوير شامل يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، استعدادًا للحدث الهام الذي يعكس مكانة مصر الريادية في دعم جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن أهمية سير الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، موجهًا باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات المدينة حتى موعد انعقاد الحدث.