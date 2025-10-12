غرفة عمليات وإسعاف طائر.. كيف استعدت جنوب سيناء لقمة شرم الشيخ للسلام؟

جنوب سيناء- رضا السيد:

تشهد محافظة جنوب سيناء، حالة من الاستنفار الأمني، تزامنًا مع انعقاد القمة الدولية بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام"، والمقرر أن تنطلق غدًا الإثنين برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتزينت ميادين مدينة شرم الشيخ ومحيط قاعة المؤتمرات وخارجها بأعلام الدول المشاركة في القمة، كما جرى تخطيط الطرق، وظهور مدينة السلام بالمظهر الحضاري الذي يليق بمكانتها كمدينة سياحية تستقبل المؤتمرات العالمية الكبرى.

وتضمنت حالة الاستنفار إجراءات أمنية مشددة على كافة مداخل ومخارج المحافظة بشكل عام وشرم الشيخ بشكل خاص، وزيادة أعداد أفراد الأمن بالكمائن، ونشر دوريات بشكل مكثف على الطرق السريعة الرابطة بين محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وأكد مصدر أمني، أنه تم نشر قوات لإحكام السيطرة الأمنية داخل المدقات والدروب الجبلية لمنع تسلل عناصر تخريبية، وتمشيط مناطق صحراوية واسعة النطاق بصحراء وسط سيناء، بجانب تكثيف الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق الدولية بالمحافظة، والداخلية بمدينة شرم الشيخ، والتأكد من كفاءة تفعيل منظومة كاميرات المراقبة التي تغطي كافة قطاعات المدينة.

وأوضح المصدر، أنه يوجد إجراءات أمنية مشددة لجميع الوافدين للمحافظة أو مغادريها، بداية من نفق الشهيد أحمد حمدي حتى مدينة طابا، من خلال تفتيش المغادرين والوافدين للمحافظة على أعلى مستوى، وفحص هويات الركاب، وذلك عبر الكمائن الثابتة والمتحركة، بجانب تكثيف التأمين في محيط قاعة المؤتمرات، وتأمين الوفود المشاركة على أعلى مستوى.

كما أكد مصدر طبي، أنه جرى إلغاء الأجازات للأطقم الطبية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى شرم الشيخ الدولي بشكل خاص، وكافة المستشفيات والمنشآت الصحية على مستوى المحافظة بشكل عام، تزامنًا مع انعقاد القمة الدولية.

وأوضح أنه جرى إقامة مستشفى ميداني داخل قاعة المؤتمرات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وتوفير مسعفين وفرق طبية مدربة على أعلى مستوى بها، بجانب تمركز سيارات إسعاف في محيط القاعة.

وأكد أنه جرى إعداد خطة تأمين طبي متكاملة، تشمل الدفع بسيارات إسعاف إضافية من خلال دعم مستشفى شرم الشيخ الدولي بفرق طبية بكافة التخصصات الطبية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية تحسبًا لأي طارئ، كما جرى توفير طائرات الإسعاف الجوي للتعامل مع الحالات الحرجة ونقلها عند الحاجة.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية، للتواصل الفوري والمستمر مع غرفة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة والسكان لمتابعة الأحداث على مدار الساعة بالتنسيق مع هيئتي الإسعاف والرعاية الصحية ومحافظة جنوب سيناء، لضمان أعلى مستوى من الجاهزية والاستعداد الطبي على مدار فترة انعقاد القمة الدولية.