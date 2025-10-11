

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان، إدارات الرمادي وإدفو، بالإضافة إلى مركز الإغاثة بالرديسية، لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى جاهزية الإدارات والمراكز في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية للمواطنين، استعدادًا لموسم السيول.

وأوضح وكيل الوزارة أن الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بشأن رفع كفاءة مراكز الإغاثة وتحقيق الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي طوارئ أو حالات إنسانية عاجلة، بما يضمن تقديم الدعم والمساندة السريعة للمواطنين في مختلف الظروف.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وجرى مراجعة الأصول والمنشآت التابعة للمديرية من مبانٍ ومقرات، إلى جانب متابعة حالة المقرات المستأجرة بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، والعمل على ترشيد النفقات واستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل.

كما تم متابعة جهود الإدارات في تنفيذ برامج التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم اللازم لهم لدمجهم في المجتمع وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم الاستجابة لبعض المطالب العاجلة للعاملين بتلك الإدارات بهدف تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء بالشكل المطلوب.