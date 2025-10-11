ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح.. اضطراب الملاحة والطرق بجنوب سيناء (صور)

استعدادًا للسيول.. "تضامن أسوان" تراجع جاهزية مراكز الإغاثة ميدانيًا (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:



تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم السبت أجواءً معتدلة رغم ارتفاع درجة الحرارة، نتيجة نشاط الرياح التي ساهمت في تلطيف الجو، مع حملها للرمال الخفيفة في الظهير الصحراوي.

وناشد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، قادة السيارات على الطريق الدولي بتوخي الحذر، خاصة مع هبوب الرياح المحملة بالرمال خلال المساء، حرصًا على سلامتهم.

وأوضح البيان أن جميع مدن المحافظة يسودها طقس مائل للحرارة بسبب نشاط الرياح على فترات متقطعة بسرعة تتجاوز 34 كيلومترًا في الساعة، محملة بالرمال الخفيفة في الظهير الصحراوي، لذا تم رفع حالة الطوارئ القصوى، ونشر معدات الحملات الميكانيكية للوحدات المحلية على الطرق الدولية لرفع تراكمات الرمال، إضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية وتفعيل الرادارات للحد من السرعة.

وأشار البيان إلى أن حالة البحر مضطربة نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، مؤكدًا أن جميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي دون أي إغلاقات.

- درجات الحرارة في مدن المحافظة:

طور سيناء: العظمى 30°، الصغرى 21°

رأس سدر: العظمى 30°، الصغرى 20°

طابا: العظمى 28°، الصغرى 20°

سانت كاترين: العظمى 26°، الصغرى 11°

شرم الشيخ: العظمى 32°، الصغرى 23°