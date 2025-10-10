"فقدوا الوعي فجأة".. اختناق 3 أطفال أثناء الاستحمام بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت قرية كفر شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، واقعة مأساوية، عقب إصابة 3 أشقاء بحالات إغماء داخل منزلهم، يُرجّح أنها نتيجة اختناق أثناء الاستحمام داخل "بانيو".

وتلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد بوصول كل من "إهداء. ح. ب" 10 أعوام، و"هدى. ح. ب" 8 أعوام، و"مودة. ح. ب" 5 أعوام، إلى استقبال مستشفى شبين الكوم الجامعي، مصابات بحالات إغماء.

وبسؤال أسرتهم، تبين أن الأطفال كانوا داخل "البانيو" للاستحمام قبل أن يفقدوا الوعي فجأة، فتم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وحررت الجهات المعنية المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.