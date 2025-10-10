وزير الأوقاف والمفتي والمسلماني يؤدون صلاة الجمعة بالإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، شعائر صلاة الجمعة واحتفال المحافظة بالعيد القومي بمسجد أبي بكر الصديق بحي أول مدينة الإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور كل من: الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والفريق أشرف عطوة، نائب رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ عبدالخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، والنائبين أحمد عثمان وأحمد دندش، وسط حضور جماهيري واسع من أبناء المحافظة ومشاركة القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

ونقل التليفزيون المصري والإذاعة المصرية وعدد من القنوات الخاصة، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة، حيث تلا قرآن الجمعة القارئ الشيخ علي شميس، فيما ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ عبدالخالق عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، بعنوان: "صحح مفاهيمك".

وأكد الدكتور عطيفي في خطبته أن مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف ليست مجرد شعار عابر، بل هي روح جديدة تتدفق في جسد الوطن، وسعي حثيث نحو إحياء الشخصية المصرية الأصيلة بعد سنوات من التجريف الفكري والروحي، الذي شوَّه المفاهيم واغتال السلوك القويم.

وأوضح "عطيفي" أن المبادرة تتلمس قضايا المواطن بقلب رحيم وعين بصيرة، وتستند إلى خطاب ديني رشيد يسعى إلى معالجة الظواهر السلبية بالتوعية والرحمة والجمال، لا بالجلد والإقصاء، بهدف بناء إنسان مصري واعٍ بسماحة دينه وواجب وطنه، يجمع بين الانضباط والرحمة، والتديّن الصحيح والسلوك الراقي.

وأشار "عطيفي" إلى أن من المفاهيم التي يجب تصحيحها الغش في الامتحانات، مؤكدًا أنه خيانة ومعصية، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "من غشّنا فليس منا"، داعيًا أولياء الأمور إلى غرس قيم الأمانة والاجتهاد في أبنائهم، فالمذاكرة سبيل الأتقياء والغش طريق الضعفاء والتعساء.