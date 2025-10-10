الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إنه يتابع حادث الانهيار الجزئي لعقار غيط العنب أول بأول منذ ورود البلاغ، موجهاً بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع.

وأضاف المحافظ في بيان اليوم الجمعة، أنه يجري تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمصابين، والتأكد من عدم وجود أي خطورة على العقارات المجاورة للعقار المنهار جزئيًا.

وأشارت المحافظة إلى أن غرفة عملياتها تلقت بلاغًا يفيد سقوط سقف غرفة بالعقار رقم 29 شارع أغادير بمنطقة غيط العنب بحي غرب، ما أسفر عن إصابة 3 سيدات بإصابات طفيفة، تم نقلهن على الفور إلى مستشفى الجمهورية العام لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت المحافظة أن العقار، المكون من أرضي و3 طوابق على مساحة 60 مترًا، جرى عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتبين أنه مصدر له قرار ترميم رقم 166 لسنة 2025 لترميم الجزء الأرضي، مع إزالة باقي الأجزاء المتضررة حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.