تموين الإسماعيلية تحبط تهريب 50 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء (صور)

سماعيلية - أميرة يوسف:

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية من ضبط سيارة محملة بـ50 أسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

وأكد سامح شبل، مدير المديرية، أن الحملة جاءت تحت إشراف ضياء الدين قنديل وكيل المديرية، وبمشاركة إدارات الرقابة التموينية والتجارية، بالتنسيق مع مباحث التموين.

وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكدت المديرية استمرار حملات الرقابة والمتابعة لضبط أي محاولات تلاعب بالسلع المدعمة.