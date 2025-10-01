إعلان

تموين الإسماعيلية تحبط تهريب 50 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء (صور)

كتب : أميرة يوسف

07:34 م 01/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تموين الإسماعيلية (5)
  • عرض 5 صورة
    تموين الإسماعيلية (2)
  • عرض 5 صورة
    تموين الإسماعيلية (1)
  • عرض 5 صورة
    تموين الإسماعيلية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سماعيلية - أميرة يوسف:

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية من ضبط سيارة محملة بـ50 أسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

وأكد سامح شبل، مدير المديرية، أن الحملة جاءت تحت إشراف ضياء الدين قنديل وكيل المديرية، وبمشاركة إدارات الرقابة التموينية والتجارية، بالتنسيق مع مباحث التموين.

وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وأكدت المديرية استمرار حملات الرقابة والمتابعة لضبط أي محاولات تلاعب بالسلع المدعمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية التموين والتجارة الداخلي تموين الإسماعيلية 50 أسطوانة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة