أسامة ربيع: قناة السويس جادة في خطتها نحو تبني مشروعات واعدة

الإسماعيلية- أميرة يوسف:



استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، السفير لارس بو مولر سفير الدنمارك في القاهرة، يرافقه وفدا رفيع المستوى، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، لبحث سبل التعاون المستقبلي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

في بداية اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالسفير الدنماركي في زيارته الأولى لهيئة قناة السويس، وأعرب عن تطلعه لاستكمال التعاون البناء خلال الفترة المقبلة في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الهيئة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الوثيقة التي تجمع هيئة قناة السويس بالخط الملاحي الدنماركي MAERSK والتي أثمرت عن العديد من النجاحات المشتركة أبرزها خطط التطوير والتوسعات الجديدة بمحطة قناة السويس للحاويات في ميناء شرق بورسعيد والمقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس جادة في خطتها نحو تبني مشروعات واعدة في مجال الصناعة البحرية والخدمات اللوجستية، وعقد شراكات مع شركاء النجاح في مجالات العمل البحري المختلفة لما تمثله من قيمة مضافة لتعظيم الاستفادة من عبقرية الموقع للقناة.

كما شهد اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، ودعا رئيس الهيئة مجموعة ميرسك إلى المبادرة باتخاذ قرار العودة مرة أخرى للعبور من قناة السويس بشكل تدريجي باعتبارها أحد الخطوط الملاحية الكبرى التي تحظى بعلاقات طويلة وممتدة مع قناة السويس.

من جانبه، أعرب السفير لارس بو مولر سفير الدنمارك عن امتنانه للجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس في ضوء علاقات الشراكة مع مجموعة ميرسك العالمية والتي تتبلور بشكل رئيسي في محطة قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد.

وأوضح سفير الدنمارك أن المحطة تشهد توسعات ضخمة سيكون لها بالغ الأثر في رفع تنافسية ميناء شرق بورسعيد وتحولها إلى مركز إقليمي يلبي المتطلبات التنموية لمصر ويساهم في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية.

وفيما يتعلق بالأوضاع في منطقة البحر الأحمر، أكد سفير الدنمارك أن عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور مجددا من قناة السويس يعد أمرا حتميا واصفا القناة "ببوابة حركة التجارة العالمية" ، لافتا في هذا الصدد إلى أن الخط الملاحي "ميرسك" مازال يترقب استقرار الأوضاع في المنطقة حتى يتسنى له العودة.







