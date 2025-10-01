إعلان

الشوارع غرقت.. كسر خط صرف صحى بالجوايده في الأقصر- صور

كتب : مصراوي

01:11 م 01/10/2025
    كسر خط صرف صحى بالجوايده في الأقصر
    كسر خط صرف صحى بالجوايده في الأقصر
    كسر خط صرف صحى بالجوايده في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:


أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الأربعاء، عن حدوث كسر مفاجئ بخط طرد 700مم بمنطقة الجوايده مركز إسنا، ما أدى إلى غرق الشوارع، وجار أعمال الإصلاح.

وقالت الشركة في بيان لها سوف يتم تخفيض ضغوط المياه لحين النهو وتستغرق مدة الإصلاح 8 ساعات، وأهابت بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
أضاف البيان وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها، وفى حال وجود أى شكوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.



الأقصر منطقة الجوايده

