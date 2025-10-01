شنطة الحشيش في العربية.. المشدد 10 سنوات لعامل وعاطل بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية عامل وعاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وضبط بحوزتهما على 35 طربة لمخدر الحشيش.

أصدر الحكم المستشار جمال البغدادي وبعضوية كل من المستشار إيهاب سلامة، شاهين، والمستشار عمر أحمد فتحي محمود، والمستشار محمد جميل خلف الله حمدان، وسكرتير المحكمة مينا مجدي.

ترجع وقائع القضية رقم 3937 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات باتجار متهمين في المواد المخدرة.

وأكدت التحريات اتجار كل من "ع.م.ح" عامل و"ط.ع.س" عاطل، في المواد المخدرة، فجرى استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم.

ونجحت قوة أمنية من القبض على المتهم الأول أثناء نزوله من إحدى السيارات بمنطقة برج العرب حاملًا في يده حقيبة، تبين من تفتيشها أنها تحوي 35 طربة لمخدر الحشيش.

وبتفتيش المتهم عثر طربة بحوزته على طربة لذات المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، واعترف في التحقيقات بحيازته والمتهم الثاني للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم .