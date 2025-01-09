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الوادي الجديد تبدأ استغلال أراضي هيئة التعمير لتعزيز الاستثمار الزراعي

09:10 م الخميس 09 يناير 2025

الوادي الجديد تبدأ استغلال أراضي هيئة التعمير لتعز

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

عقد اليوم الخميس، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا مع هاني حجازي رئيس الهيئة العامة لجهاز التعمير وتنمية المشروعات. وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من المسئولين المعنيين.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية تعزيز سبل التعاون بين المحافظة والهيئة لاستغلال أراضي الهيئة بشكل يساهم في دعم مشروعات الاستثمار الزراعي وخدمة المواطنين.

وكان اللواء محمد الزملوط قد قرر سابقًا سحب الأراضي الفضاء غير المنزرعة داخل نطاق المشروعات الاستثمارية، على أن يتم إعادة طرحها بالسعر الحالي بشرط توافر مصدر ري مع الحصول على موافقة قطاع الري. كما أشار إلى أن الأولوية ستُعطى لتوسعات المشروعات المجاورة.

محافظ الوادي الجديد مشروعات الاستثمار الزراعي الهيئة العامة لجهاز التعمير وتنمية المشروعات الوادي الجديد
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