بتكلفة 1.4 مليار جنيه.. 110 مشروعات جديدة تدخل الخدمة فى المنيا

المنيا- جمال محمد :

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، دخول 110 مشروعات جديدة الخدمة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفة تقديرية بلغت 1.4 مليار جنيه، خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2024، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وأوضح كدواني أن المشروعات التي دخلت الخدمة خلال النصف الثاني من عام 2024 شملت: 4 محطات لمياه الشرب، و13 مجمعًا حكوميًا، و8 مجمعات زراعية، و7 مراكز شباب، و5 وحدات إسعاف، ورفع كفاءة 3 وحدات صحية، وتطوير محطة سكة حديد.

كما تضمنت المشروعات: 20 مشروعًا في قطاع الكهرباء، إنشاء كوبريين، و8 أسواق، و4 مواقف، و5 وحدات إطفاء، و10 شبكات غاز طبيعي، و14 شبكة ألياف ضوئية، وتبطين 5 ترع، ورصف طريق رئيسي.

وأضاف محافظ المنيا أن المنيا تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة بفضل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة لأهالي القرى، لافتاً إلى أن إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة وصل إلى 3204 مشروعًا، بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه، في إطار حرص الدولة على تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية في الريف المصري.

كما أشار المحافظ إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من المشروعات إلى الخدمة، في قطاعات تنموية و خدمية مهمة، وعلى رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً استمرار جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، تحقيقاً لأهداف المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

وأوضح المحافظ أن المرحلة الثانية من المبادرة تنفذ حالياً في مركزي سمالوط وبني مزار، بهدف تحسين مستوى المعيشة وخلق واقع تنموي جديد شامل ومستدام.