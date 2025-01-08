استعدادًا للافتتاح التجريبي.. محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ "التجلي الأعظم"

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جنوب سيناء - رضا السيد:

ترأس الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا، بحضور كافة الجهات المعنية، لمتابعة مستجدات مشروع "التجلي الأعظم" الجاري تنفيذه بمدينة سانت كاترين، للوقوف على آخر التطورات استعدادًا للافتتاح التجريبي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أعمال التطوير الجارية، ونسب التنفيذ، وكافة الجوانب المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك تأمينه عبر منظومة الكاميرات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعدادًا لافتتاح المشروع وتشغيله تجريبيًا.

كما جرى استعراض كافة المراحل المتعلقة بالمعايير الأمنية، البيئية، السياحية، التراثية، والأثرية للمشروع.

وقال المحافظ، إن مشروع "التجلي الأعظم" يحمل أهمية كبيرة للدولة نظراً لقيمته الاقتصادية والسياحية والدينية والبيئية والأثرية، مشيرًا إلى أن المشروع يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لمنطقة سانت كاترين.

وأكد أن المحافظة مسؤولة عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والعمل على تقريب وجهات النظر، ورفع تقارير دورية للجهات العليا، مؤكدًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل استعدادًا للتسليم والتشغيل التجريبي، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان سرعة التنفيذ، وتحقيق أعلى مستويات الأداء.

وأشار إلى أهمية دمج العناصر المحلية في المشروع لتعزيز روح الانتماء، مؤكدًا أن الوصول إلى العالمية يبدأ بالتركيز على المحلية واستثمار الموروثات الثقافية لتحقيق المعايير الوطنية والدولية.

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة باعتبارها ملكًا للشعب، مشيرًا إلى أن مشروع "التجلي الأعظم" يُعد أحد أبرز مشروعات التطوير السياحي في مصر، ويهدف إلى تحويل مدينة سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية متميزة، خاصة في مجالات السياحة الدينية، البيئية، التراثية، والتاريخية.