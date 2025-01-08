محافظ بني سويف يتفقد عددا من المصانع بمجمع بياض العرب

بني سويف- حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددا من المصانع بمجمع بياض العرب شرق النيل، لمتابعة سير العمل، وبحث المعوقات التي تواجهها.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مصنع الرياض للصناعات الغذائية والحلوى الجافة، وتجول داخل أقسام وخطوط إنتاج المصنع، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 23 مليون جنيها، مناقشا مراحل وخطوط الانتاج، والأسواق المستهدفة في المراحل المختلفة، ونسب المكونات المحلية في المنتج النهائي، ومعايير الجودة التي يسعى المصنع للوصول إليها.

أوضح المدير المسؤول أن المصنع المٌقام على مساحة 1290 مترا عبارة عن 3 وحدات داخل قطاع الصناعات الغذائية بالمجمع الصناعي، تعمل في مجال إنتاج الحلويات الجافة منها الحلوى المُغطاة بالشيكولاتة، وشيكولاته سادة " قطع وقوالب"، وحلوى جلاتينية، وغيرها من الأنواع.

تضمنت الزيارة مصنع زد فودز "Z Foods" لتعبئة وتغليف المواد الغذائية المختلفة بتكلفة استثمارية 10.5مليون جنيها، ويعمل به نحو 50 من العمال والإداريين، حيث تفقد المحافظ مراحل وخطوط الإنتاج ومنظومة الأمن والسلامة، وكافة الاشتراطات بالأقسام والعنابر، واستمع من مدير المصنع لبعض التفاصيل الخاصة بالإنتاج والأسواق التي يذهب لها المنتج، سواء المحلية أو التصدير، حيث ينتج المصنع زيوت الطعام والمسلى النباتي، ويجري تصديرها لبعض دول آسيا، وأفريقيا مثل جنوب أفريقيا، وموريشيوس، وفلسطين، فيما يجري توجيه معظم الإنتاج للسوق المحلي.

ووجه المحافظ مسؤولى المنطقة وفرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية باتخاذ كل ما يلزم حيال أية مشكلة تواجه المستثمرين، وبما يخدم العملية الإنتاجية بالمنطقة، خاصة فيما يتعلق بأعمال التوسعات وزيادة النشاط، وتوفير ما يلزمهم من وحدات إضافية لتلبية التوسعات، مؤكداً أهمية زيادة الاعتماد على استخدام المكون المحلي من الخامات المستخدمة في التصنيع، بما يُسهم في دعم الإقتصاد، وتعزيز جهود تحقيق التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها وفق رؤية متكاملة.