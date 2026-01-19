إعلان

شيري عادل تتصدر التريند لهذا السبب

كتب : نوران أسامة

12:48 م 19/01/2026
كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة شيري عادل، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب فستانها الذي ارتدته بحفل "جوي أوردز" وظهرت فيه وكأنه يشبه فستان أميرات ديزني.

ونشرت شيري عادل، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عندما يصبح الحلم حقيقة، ويصبح الواقع فنا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الملاك البريء، قمر، تحفة، أجمل شيري، قمراية من ديزتي، ملاك ملاك".

وتخوض شيري عادل موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "فن الحرب".

المسلسل بطولة يوسف الشريف، كمال أبو رية، شيري عادل، محمد جمعة، ريم مصطفى، دنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب.

شيري عادل جوجل حفل جوي أوردز إنستجرام

