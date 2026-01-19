مصر وتركيا تستعدان لنقلة نوعية في العلاقات الثنائية

كتبت- أسماء البتاكوشي

بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مع نظيره التركي هاكان فيدان، التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.

وجاء هذا خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي اتصالا هاتفيا اليوم مع فيدان، حيث أكدا أن هذا الاجتماع المرتقب سيُشكّل نقلة نوعية في مسار العلاقات بين القاهرة وأنقرة، خاصة في مجالات الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، بما يرسّخ الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة، فضلًا تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

كما تطرق الاتصال إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، فضلًا عن أهمية التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ومواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

وتناول الوزيران كذلك تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية أهمية الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، مشددًا على ضرورة الحفاظ على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية. كما أبرز أهمية توفير ملاذات آمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون عوائق.