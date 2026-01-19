بالصور- محافظ الأقصر يشهد بدء إنتاج السكر بمصنع أرمنت لعام 2026

شهد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، احتفالية مصنع سكر أرمنت، بمناسبة بدء موسم عصير القصب وإنتاج السكر لعام 2026.

وجاء ذلك بحضور الكيميائي عبد الناصر أبو الحسن، مدير مصانع سكر أرمنت، والعميد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة أرمنت، والمهندس محمد فؤاد، وكيل وزارة الزراعة، والنائبين أحمد رمضان وعبد الستار رضا عضوي مجلس النواب، والدكتورة حمودة خاطر، مدير جهاز شؤون البيئة بالأقصر، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وعدد من أعضاء الجمعيات الزراعية ومزارعي القصب بالمحافظة.

وقام محافظ الأقصر بجولة تفقدية داخل مصنع السكر، لمتابعة مراحل استخلاص وعصر القصب، وصولًا إلى مراحل تعبئة وتغليف السكر، والاطلاع على سير العمل داخل خطوط الإنتاج.

ومن جانبه، قدم محافظ الأقصر التهنئة لمزارعي قصب السكر والعاملين بمصنع سكر أرمنت بمناسبة بدء موسم العصير، مشيدًا بالجهود المبذولة في مختلف مراحل الإنتاج.

وأكد المحافظ أن انطلاق موسم العصير بمصنع أرمنت يُعد بمثابة "عرس قومي" لأهالي الأقصر، نظرًا لما يمثله قصب السكر من أهمية باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تشتهر بها المحافظة.

وشدد المحافظ على دعمه الكامل لمزارعي القصب، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم، لضمان توريد المحصول بسلاسة، مؤكدًا أن هذا القطاع يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.