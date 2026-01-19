س وج.. كل ما تريد معرفته عن منصة "أوكشنز" للأرقام المختصرة المميزة

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوم الأربعاء الماضي منصة "أوكشنز Auctions"، والتي تعد أول منصة من نوعها في السوق المصري، وستتيح باقة متنوعة من خدمات الاتصالات المخصصة لكبرى الشركات والمؤسسات، بهدف توفير حلول تكنولوجية وخدمية مبتكرة لدعم المؤسسات الكبرى والشركات في شتى قطاعات الأعمال.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالمنصة:

- ما هي منصة "أوكشنز Auctions"؟

هي أول منصة إلكترونية من نوعها في السوق المصري أطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتتيح طرح الأرقام المختصرة المميزة "الثلاثية والسداسية" لمراكز خدمة العملاء من خلال نظام المزادات.

- متى يُقام أول مزاد على منصة "أوكشنز"؟

يُقام أول مزاد على المنصة يوم 26 يناير.

- ما أنواع الأرقام المطروحة في المزاد؟

يشمل المزاد أرقامًا مختصرة ثلاثية وسداسية.

- لمن تناسب الأرقام السداسية؟

تعد الأرقام السداسية فرصة مناسبة للشركات الصغيرة والناشئة الراغبة في الحصول على رقم مختصر مميز يسهل تداوله مع العملاء.

- لمن تُخصص الأرقام الثلاثية؟

تُخصص الأرقام الثلاثية للشركات الكبيرة التي تسعى إلى ترسيخ هويتها.

- كيف يمكن الاشتراك في المزاد؟

يجب على الجهات الراغبة في المشاركة استيفاء إجراءات التسجيل وسداد مبلغ التأمين قبل موعد أقصاه 21 يناير لضمان الأفضلية في دخول المزاد.

- ما وسائل الدفع المتاحة للاشتراك؟

يوفر الجهاز طرق دفع ميسرة من بينها التحويل اللحظي عبر تطبيق "إنستاباي".

- ما الهدف من إطلاق منصة "أوكشنز"؟

تهدف المنصة إلى سد الفجوة بين الأرقام المميزة سهلة التذكر واحتياجات السوق، بعد دراسات وأبحاث متخصصة أظهرت وجود فجوة.

- ما القطاعات المستفيدة من الأرقام المختصرة؟

تشمل القطاعات المستفيدة البنوك، وشركات الاتصالات، والخدمات الصحية، وخدمات التجزئة، والسياحة، والتطوير العقاري، وغيرها.

