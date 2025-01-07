قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 6 ساعات

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة بنها، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غد الأربعاء وحتى الرابعة فجراً.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أن انقطاع المياه نظرًا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات مياه الشرب.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب خلال تلك الفترة، وفي حال طلبها الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.