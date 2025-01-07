وفود أزهرية تزور الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد في المنيا- صور

المنيا- جمال محمد:

زار وفد من منطقة المنيا الأزهرية ومنطقة الوعظ، اليوم الثلاثاء، عدداً من الكنائس والمطرانيات لتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتوجه الوفد إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، وقام بتقديم التهنئة للإخوة الأقباط في هذه المناسبة السعيدة، وكان في استقبالهم عدداً من رجال الدين المسيحي، والأنبا مكاريوس رئيس مطرانية الأقباط الارثوذكس بالمنيا، والقس افرايم عدلي، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس، والأنبا باسيليوس مطران الإبرشية الكاثوليكية، والأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لهذه الزيارة الكريمة التي تعكس عمق العلاقات الإنسانية والوطنية بين المسلمين والمسيحيين.

ترأس الوفد الشيخ عيسى محمد محمود، مدير عام منطقة وعظ المنيا الأزهرية، نيابة عن معالي الدكتور محمد حسانين عبداللاه ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع المنيا، كما ضم الوفد كل من فضيلة الشيخ جمال عبد الحميد، عضو بالمنظمة وصانعي السلام، والشيخ محمود حسين، مدير عام الدعوة والإعلام الديني بمنطقة وعظ المنيا الأزهرية، وعضو بالمنظمة، وفضيلة الشيخ أبوبكر عبدالله مدير التوجيه بالوعظ، وعضو بالمنظمة، والدكتور منصور سالم، عضو لجنة صانعى السلام ، والأستاذة مروة علي، مديرة العلاقات العامة، و الأستاذ إسماعيل محمد، المنسق الإعلامي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع المنيا.

وأكد الشيخ عيسى محمد محمود، مدير عام منطقة وعظ المنيا الأزهرية، أن هذه الزيارة تأتي في إطار التأكيد على قيم الوحدة الوطنية التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، وأضاف أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز روح الأخوة والتعاون بين المسلمين والمسيحيين، مشيرًا إلى أن الأزهر دائمًا ما كان وسيظل منارة للسلام والتسامح.

كما أشار الشيخ جمال عبد الحميد، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إلى أن هذه الزيارة تمثل تجسيدًا حقيقيًا لما يسعى إليه الأزهر من تعزيز التلاحم بين المصريين، مؤكدًا على أن الإخوة الإنسانية هي الطريق نحو مستقبل مشترك يسوده السلام والاستقرار.

من جانبه أوضح الشيخ محمود حسين، مدير الدعوة والإعلام الدينى بالوعظ، عضو بالمنظمة، أن مصر ستظل دائماً نسيجاً واحدا مترابطا تجمعه مشاعر المحبة والإخاء التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب متمنيا أن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على مصرنا الغالية

وأعرب رجال الدين المسيحي عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة، مشيرين إلى أن زيارة وفد الأزهر تؤكد على العلاقة الوثيقة التي تربط بين المسلمين والمسيحيين في مصر، وتساهم في نشر قيم المحبة والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد.