أقباط الإسماعيلية يحتفلون بقداس عيد الميلاد في كنيسة الأنبا بيشوي (صور)

"رابح النفوس حكيم".. عظة قداس عيد الميلاد في مطرانية ببا في بني سويف (صور)

محافظ القليوبية يؤكد على الوحدة الوطنية خلال قداس عيد الميلاد في بنها (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

احتفل أقباط الإسماعيلية مساء اليوم بقداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة الأنبا بيشوي، حيث ترأس القداس الأنبا سيرافيم، أسقف الإسماعيلية وتوابعها، وسط حضور كبير من المصلين وأسر الأقباط.

بدأ القداس بتلاوة الصلوات والترانيم التي تعبر عن معاني الميلاد وتحمل رسالة المحبة والسلام. وتم تنظيم استقبال المصلين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الحضور.

ألقى الأنبا سيرافيم كلمة ركز فيها على أهمية عيد الميلاد كرسالة للتآخي والتسامح، وأشاد بالوحدة الوطنية التي تجمع المصريين بمختلف طوائفهم.

وأكد أن عيد الميلاد يدعو إلى تعزيز قيم المحبة والسلام، مشيرًا إلى أن السلام هو جوهر رسالة الميلاد.

توافد عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي وشخصيات المجتمع على الكنيسة لتقديم التهاني بعيد الميلاد، في صورة تجسد الوحدة الوطنية.

وأعرب الأنبا سيرافيم عن شكره للمهنئين، مؤكدًا أن هذا التلاحم يعكس قيم عيد الميلاد ويجسد روح المحبة والتعايش التي يتميز بها الشعب المصري.