السيطرة على حريق في مخلفات بأرض فضاء في الإسكندرية دون إصابات (صور)

محافظ أسوان: زيادة نسب الإشغال السياحي إلى أكثر من 85%

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية مساء اليوم الإثنين على حريق اندلع في مخلفات بأرض فضاء بمنطقة اللبان غرب الإسكندرية، من دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بنشوب حريق في أرض بشارع محمد صخر متفرع من شارع السبع بنات بمنطقة اللبان غربي الإسكندرية؛ انتقلت على إثره سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة نشوب حريق في مخلفات أخشاب بأرض فضاء بمساحة 3×7 أمتار؛ وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى منشآت مجاورة.

لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات؛ وحرر بذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة للتحقيق.