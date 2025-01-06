محافظ الأقصر يزور كنائس الطوائف المسيحية للتهنئة بعيد الميلاد (صور)

الأقصر - محمد محروس:

زار المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، يرافقه الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عددًا من كنائس الطوائف المسيحية في المحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

بدأت الزيارة بكنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس، حيث كان في استقبال المحافظ والوفد المرافق له نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعدد من القيادات الدينية للكنيسة الأرثوذكسية.

ثم توجه المحافظ إلى مطرانية الأقباط الكاثوليك بالأقصر، حيث كان في استقباله الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر وعدد من قيادات الكنيسة.

اختتم المحافظ والوفد المرافق له الزيارة إلى الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، حيث استقبلهم القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية وعدد من القيادات الدينية للكنيسة.

وقد تقدم محافظ الأقصر بالتهنئة لجميع المواطنين الأقباط في المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا على روح الأخوة والمودة التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن المصريين جميعًا شركاء في بناء الوطن، ويعملون معًا للنهوض به. كما أكد على أن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان.