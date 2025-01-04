وداع بطل.. الفيوم تشيع الشهيد كريم ياسين في جنازة عسكرية مهيبة

الفيوم - حسين فتحى :

شهد اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، واللواء محمد حلمي محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، واللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، مراسم الجنازة العسكرية للشهيد كريم ياسين أبو جليل، ابن نجع أبو جليل التابع لمركز إطسا.

انطلقت الجنازة من أمام مديرية أمن الفيوم وصولًا إلى مدخل ميدان السواقي، وسط حضور مهيب لزملاء الشهيد من مديرية أمن أسيوط وضباط مديرية أمن الفيوم، الذين حرصوا على المشاركة في وداع زميلهم وتكريمه.

سادت أجواء من الحزن والاحترام خلال الجنازة، التي عكست مدى التقدير والتضحية التي قدمها الشهيد من أجل أمن الوطن واستقراره.

وذكر الدكتور أحمد أبو جليل شقيق الشهيد، أن شقيقة كان مثالا للخلق القويم وكان شجاعاً فى مواجهة الخارجين عن القانون، حيث كان دائما يتقدم الصفوف خلال العمليات الشرطية التى كان يشارك فيها.

وقال إن شقيقه يبلغ من العمر 40 عاماً وله 3 أطفال أكبرهم معتز بالصف الثالث الإعدادى، محمد بالصف الأول الإعدادى، وأحمد بالصف الأول الابتدائي.

وقال أحد أصدقاء الشهيد، إن المقدم كريم دفعته حيث تخرجا سويا عام 2006 والتحقا بقوات الأمن المركزى، حيث عرف عنه الشجاعة وتقدم الصفوف وكان لا يخشى الموت بل كان يتمنى الشهادة.

يذكر أن المقدم كريم ياسين أبو جليل، استشهد أمس أثناء حملة أمنية كان يشارك فيها للقضاء على إحدى البؤر الإجرامية بمحافظة أسيوط.