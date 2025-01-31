إعلان

مصاب وتفحم 6 مراكب في حريق ضخم بمنطقة بناء سفن في السويس (فيديو)

04:02 ص الجمعة 31 يناير 2025

حريق السويس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب شخص على الأقل وتفحمت 6 مراكب في حريق ضخم اندلع، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمنطقة قزق بناء السفن بحي عتاقة في محافظة السويس.

تلقت مديرية أمن السويس إخطارًا بالحادث، حيث تم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء وسيارات إسعاف إلى موقع الحريق في محاولة للسيطرة على ألسنة النيران.

وتعمل فرق الإطفاء على السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة، في حين يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج المصاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق السويس حريق بمنطقة بناء سفن في عتاقة اشتعال 6 مراكب في السويس إسعاف السويس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصاب وتفحم 6 مراكب في حريق ضخم بمنطقة بناء سفن في السويس (فيديو)
لماذا ترامب غبي سياسيًا؟
أول رد من ترامب على رفض مصر والأردن تهجير الفلسطينيين
ليس اغتيالا.. كيف استشهد محمد الضيف و6 من قادة الحركة؟.. حماس تكشف
4 أوراق في يد مصر لمواجهة ضغط ترامب وإجهاض "تهجير غزة"