حل الأزمة.. محافظ أسوان يتابع ضخ المياه في حي الصداقة بكامل طاقته -صور

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أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، رافع حى الصداقة الجديدة لمياه الشرب، للإطمئنان على تشغيل الرافع بكامل قدرته، والتى وصلت إلى 186 لتر / ثانية، وهو أعلى من المعدل المطلوب للرافع قدرة 175 لتر / ثانية، مما ساهم فى انتظام ضخ مياه الشرب ووصولها بشكل تدريجي للأدوار العليا، لتغذية العمارات السكنية بحى الصداقة لإنهاء مشكلة عدم انتظام وصول المياه إلى الحي خلال الأيام الماضية.

وأشار المحافظ، إلى أن الأيام الماضية شهدت ملحمة من العمل والجهد المكثف للتغلب على مشكلة ضعف وانقطاع مياه الشرب عن أحياء المحمودية والصداقة الجديدة واللوتس، والمناطق الواقعة على طريق السادات.

وأوضح محافظ أسوان، أنه يتم مراقبة ضخ المياه بشكل مستمر من خلال الأطقم الفنية للإطمئنان على انتظامها بشكل كامل.