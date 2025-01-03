أولى باكورة إنتاج مصنع سكر أبوقرقاص بالمنيا فى 2025 -صور

المنيا-جمال محمد:

أطلق مصنع سكر أبوقرقاص بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة 3 يناير 2025، أولى باكورة إنتاجه للموسم الجديد عقب انطلاق موسم توريد محصول القصب أمس الخميس، بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والكيميائي صلاح فتحي، العضو المنتدب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

من جانبه، أكد الكيميائى صلاح فتحى أن مصنع أبوقرقاص من أقدم مصانع السكر فى مصر و الشرق الأوسط ويضم المصنع نحو 1800 عامل بخلاف العمالة غير المباشرة مثل السائقين والعاملين في كسر وشحن القصب، مشيراً إلى أن تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية سيساهم في سد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك من السكر، التي تتراوح ما بين 500 إلى 800 ألف طن سنويًا، ويُنتج المصنع جزءاً من إجمالي الإنتاج المحلي للسكر، والذي يتراوح ما بين 2.4 مليون طن إلى 2.8 مليون طن سنوياً.

وأكد العضو المنتدب أن الطاقة الإنتاجية العالية للمصانع تُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة المساحات المزروعة بمحصولي القصب والبنجر، وفتح آفاق تصديرية جديدة.

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