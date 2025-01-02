الحلو بيتعصر.. ماكينات مصانع سكر أبو قرقاص تدور من جديد -فيديو وصور

المنيا- جمال محمد:

بدأت مصانع سكر أبو قرقاص بالمنيا، اليوم الخميس، موسم توريد واستلام القصب من المزارعين، لعصر المحصول ودخوله مراحل التصنيع المختلفة، لإنتاج السكر ليواصل المصنع مسيرته في عامه الـ 156 ، بعد أزمة توقفه العام الماضي من إنتاج قصب السكر، وإنتاج سكر البنجر فقط، نظراً لتوريد المزارعين حينذاك محصول القصب إلى عصارات العسل الأسود وتجار العوادي.

وشهد إطلاق موسم التوريد وتشغيل المصنع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والمهندس صلاح فتحي العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، والمهندس علاء سوهاجي نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد حيدر، مدير مصانع سكر أبو قرقاص.

وقال المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، في كلمته للحضور، إن الشركة تتكون من عدة مصانع وتأسست مع 1868 ، وكانت تصدر السكر لجميع دول العالم حتى 1962، فضلا عن امتلاكه نحو 22 مصنعاً .

وأضاف فتحي، أن مصانع سكر أبو قرقاص تعد الوحيدة حول العالم التي تنتج السكر من محصولين وهما القصب والبنجر، فضلا عن مصانع الخشب في كوم أمبو والتقطير والعطور ف الحوامدية ، والكحول، وغيرها من الصناعات، مشيراً إلى أن الشركة له تاريخ عظيم حول العالم وأنشأت خمسة مصانع في إيران أيام الرئيس محمد أنور السادات، ومصنعين في روزغلافيا، ولدينا مصنع خاص بإنتاج المعدات لخدمة احتياجاتنا، فضلاً عن رخصة عالمية من ألمانيا وفرنسا لإتاحة منتجاتنا حول العالم.

ورصد "مصراوي" في بث مباشر، عملية توريد القصب إلى المصنع عبر قطارات الديكوڤيل، والجرارات واللواري، بعد تسلمه من المزارعين، إذ حددت الحكومة سعر الطن هذا العام بمبلغ 2500 جنيه، فضلاً عن 100 جنيه حوافز إضافية، وشحن ونقل المحصول بالمجان.

جدير بالذكر أن مصنع سكر أبو قرقاص تم إنشائه عام 1869 في عهد الخديوي اسماعيل، ويُعد من قلاع صناعة السكر في مصر واقدمها، وشهد لأول مرة منذ إنشائها التوقف عن إنتاج السكر من القصب نتيجة لضعف توريد المحصول للمصانع هذا العام والتي تراجعت من 300 ألف طن إلى أقل من 10 آلاف طن ليتم تحويل الكميات إلى مصانع جرجا بسوهاج، بعدما توجه المزارعون لبيع محصولهم للتجار نتيجة لفرق السعر الكبير بين الطرفين، الأمر الذي يهدد عملية إنتاج السكر المحلي في الموسم الجديد.

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