غرفة الإسكندرية تستقبل وفدًا تنزانيا لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الثلاثاء؛ وفدًا تنزانيًا رفيع المستوى لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ضم الوفد الزائر كل من نائب وزير الصناعة والتجارة بدولة تنزانيا، "إكسيد سيلاوينكا"؛ وسفير تنزانيا بمصر "ريتشارد ماكانازو"، فيما حضر من الجانب المصري أحمد صقر، نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية أشرف أبو إسماعيل، والمهندس البديوي السيد.

وقال أحمد صقر، نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية خلال كلمته، إن مصر أصبحت مجددًا أرض الفرص؛ مشيرًا إلى أن الإسكندرية تمثل إحدى أهم بوابات الاستثمار والتجارة في مصر.

وأشار إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي حققته مصر خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو توفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحديث القوانين والبنية التحتية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى، مثل الرخصة الذهبية وسياسة ملكية الدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتابع أن مصر تقدم تجربة فريدة يمكن لتتنزانيا الاستفادة منها، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والبنية التحتية، مع التركيز على قطاعات النقل والكهرباء، كما أن موقع مصر الجغرافي يجعلها مفترق طرق للتجارة العالمية، حيث ترتبط مصر بمناطق تجارة حرة تخدم أكثر من 3 مليارات مستهلك، ما يجعلها منصة مثالية للتجارة والصناعة.

ولفت إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا، مؤكدًا أننا نسعى لرفع حجم التجارة البينية من 66 مليون دولار إلى 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك عبر تنويع المنتجات المتبادلة وزيادة حجم التصدير والاستيراد، كما ندعو الشركات المصرية للتركيز على تحويل المواد الخام التنزانية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، ونسعد بمشروع المنطقة الصناعية المصرية في تنزانيا الذي يُتوقع أن يجذب أكثر من 100 مستثمر ويوفر 50 ألف فرصة عمل.

وأكد أن التعاون بين الجانبين في مشاريع البنية التحتية يعد نموذجًا ناجحًا، مستشهداً بمشروع سد ومحطة "جولياس نيريري" الذي نفذته شركتا المقاولون العرب ومجموعة السويدي بقيمة 3.4 مليار دولار.

ودعا نائب رئيس غرفة الإسكندرية رجال الأعمال التنزانيين للاستثمار في مصر؛ لافتا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتنزانيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات التنموية.