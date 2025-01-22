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"أسوان لأفلام الجنوب" تعلن موعد بدء برنامج "سينما الإرادة للمكفوفين وذوي الهمم"

06:51 م الأربعاء 22 يناير 2025
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    دورة شريف رزق الله
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    برنامج سينما المكفوفين
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    بوستر فعاليات أسوان
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أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب برئاسة المُخرج والمُنتج بسام رؤوف إطلاق برنامج "سينما الإرادة للمكفوفين وذوي الهمم" ضمن فعاليات الدورة الأولى، دورة الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 17 فبراير القادم.

وسيضم هذا البرنامج العديد من الفعاليات لصناعة الأفلام المخصصة للمبدعين من المكفوفين وذوي الهمم.

يأتي هذا البرنامج في إطار حرص فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب على المشاركة في دعم المبدعين المُلهمين من المكفوفين وذوي الهمم، وتمكينهم من التعبير عن قصصهم عبر السينما، وكسر الحواجز، وإيصال صوتهم للعالم.

أسوان لأفلام الجنوب سينما الإرادة للمكفوفين وذوي الهمم دورة شريف رزق الله أسوان السينمائية لأفلام الجنوب
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