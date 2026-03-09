أكد مسؤول أمريكي، أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يخططان لزيارة إسرائيل يوم الثلاثاء، إذ من المقرر أن يعقدا اجتماعًا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب أكسيوس.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون قرارًا مشتركًا يتم اتخاذه بالتشاور مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وعلق ترامب على ما يتردد بشأن انتخاب مجتبى خامنئي، قائلًا: "سنرى ما سيحدث".

وأضاف ترامب، أن إيران كانت ستتمكن من تدمير إسرائيل لولا وجوده إلى جانب نتنياهو.