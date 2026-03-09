إعلان

أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يعتزمان زيارة إسرائيل ولقاء نتنياهو الثلاثاء


كتب- محمد أبو بكر:

04:44 ص 09/03/2026

ويتكوف وكوشنر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد مسؤول أمريكي، أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يخططان لزيارة إسرائيل يوم الثلاثاء، إذ من المقرر أن يعقدا اجتماعًا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب أكسيوس.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون قرارًا مشتركًا يتم اتخاذه بالتشاور مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وعلق ترامب على ما يتردد بشأن انتخاب مجتبى خامنئي، قائلًا: "سنرى ما سيحدث".

وأضاف ترامب، أن إيران كانت ستتمكن من تدمير إسرائيل لولا وجوده إلى جانب نتنياهو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ويتكوف وكوشنر لقاء نتنياهو نتنياهو أمريكا إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل
شئون عربية و دولية

هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل
خبير تربوي: تكدس خريجي الكليات النظرية يهدد سوق العمل
مدارس

خبير تربوي: تكدس خريجي الكليات النظرية يهدد سوق العمل
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية لحزب الله في بيروت
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية لحزب الله في بيروت
تقنية جديدة قد تعيد بناء العظام التالفة بشكل طبيعي
نصائح طبية

تقنية جديدة قد تعيد بناء العظام التالفة بشكل طبيعي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة