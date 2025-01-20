المؤبد لـ 3 متهمين باختطاف شخص وتعذيبه وقتله بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين، باختطاف شخص واحتجازه وتعذيبه وقتله بسبب خلافات سابقة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي وأمين أحمد عبدالحافظ، ووكيل النائب العام خالد جمال إبراهيم، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

أحالت النيابة العامة المتهمين "محمد.ع.ه.م" 30 سنة، سائق، و"صلاح.ف.م.ع" 30 سنة، سائق، ومحمد.م.م.ا" 40 سنة، سائق، و"عماد.ح.ف.ح" 40 سنة أمين شرطة سابق، و"خالد.م.ج.م" عاطل، لأنه في غضون الفترة من 2023/2/17 وحتى 2023/3/21 بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه "مصطفى أحمد حسانين هريدي"، عمدًا مع سبق الإصرار على أثر خلاف سابق بين المتهم الأول والمجني عليه.

وأوضح أمر الإحالة، بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات (عصى خشبية) ونفاذا لاتفاقهم استدرجوه تحايلاً إلى مسكن الأول وما أن دلف إليه حتى تعدوا عليه ضربا وقيدوه وشلوا حركته وما أن استشعروا افتضاح أمرهم نقلوه الحانوت المتهم الخامس وأمعنوا في الاعتداء عليه وتقييده واحتجازه قاطعين سبل الحياة عنه قاصدين قتله فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى تقدمتها إذ إنهم في ذات الزمان والمكان: خطفوا المجنى عليه سالف الذكر بالتحايل بأن استدرجه الأول لمسكنه حيث كمن له باقي المتهمين وأبعدوه عن بيئته وذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما احتجزوا المجني عليه سالف الذكر بدون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أدوات "عصى خشبية" مما تستخدم في التعدي على الأشخاص من دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.