توزيع كراسي متحركة وعصي بيضاء وخدمات لذوي الإعاقة بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

سلمت أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن، اليوم الأحد، عدداً من المساعدات لأبناء جنوب سيناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم توزيع 2 كرسي متحرك، و15 عصا بيضاء، بالإضافة إلى استخراج 37 كارت خدمات متكاملة على نفقة الحزب. كما تم تكريم 2 أم مثالية بالمحافظة، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها الحزب تحت شعار "سواعد المستقبل"، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والنائب أحمد عبد الجواد، أمين عام حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، وأمل مبدي، أمين عام الأمانة المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعاء حمدي، مسؤول أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة جنوب سيناء.

تضمنت الاحتفالية فقرات فنية وطنية، وشعر، وعرض لبعض النماذج الناجحة من متحدي الإعاقة، بالإضافة إلى مسابقة رياضية بين ذوي الإعاقة والحضور من المسؤولين، وفقرة فنية بمشاركة الأطفال ذوي القدرات الخاصة والفنانة صفاء أبو السعود.

وفي كلمتها، أشادت الدكتورة مايا مرسي بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الرئيس لم يقتصر على فتح الأبواب أمامهم، بل أعاد لهم الأمل ورفع سقف طموحاتهم.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة تحت رعاية الرئيس السيسي تسعى للاستفادة من ثرواتها البشرية، مشيراً إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يمتلكون قدرات تسهم بشكل إيجابي في دفع التنمية.

وأشار النائب أحمد عبد الجواد إلى أن الحزب يواصل دعمه لذوي الإعاقة، لافتاً إلى توزيع 50 كرسي متحرك و1000 عصا بيضاء و1000 كارت خدمات خاصة، مؤكدًا أن عهد الرئيس السيسي يشكل نقطة انطلاق لاحتواء ورعاية القادرين باختلاف.

من جانبها، أكدت دعاء حمدي، مسؤول أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة جنوب سيناء، أن الحزب يولي اهتماماً خاصاً بهذه الفئة، مشيرة إلى أن الرعاية تشمل توفير الأجهزة التعويضية وكذلك الدعم الرياضي والعقلي والصحي، تحت إشراف نائب مجدي بيومي، أمين أمانة الحزب في جنوب سيناء، وياسر عرفات، نائب أمين الحزب بالمحافظة.