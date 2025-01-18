"مراتي اتجوزت علي".. تفاصيل اتهام سيدة بالجمع بين رجلين في الفيوم

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الفيوم – حسين فتحى:

شهدت قرية الخلطة بمركز يوسف الصديق في الفيوم واقعة غريبة، حيث اتهم زوج من المنصورة زوجته التي ما زالت في عصمته بزواجها من شخص آخر، مستغلة سفره للعمل في السعودية.

ووفقًا للتحقيقات، تزوجت السيدة "أسماء. ع"، من زوجها الأول بعقد عرفي وهي قاصر، ثم غادر زوجها للعمل في الخارج، وبعد فترة اكتشف أنها تزوجت من رجل آخر أثناء غيابه.

سيدة تجمع بين رجلين في الفيوم

وفي التفاصيل تقدم شخص مقيم بمدينة المنصورة، ببلاغ لقسم شرطة يوسف الصديق يتهم زوجته التى ما زالت فى عصمته بالزواج من شخص آخر دون الحصول على الطلاق.

وقال حسن سعد عبدالعال عوض، المقيم بمدينة المنصورة، إنه عقد قرانه على 'أسماء. ع" في 7 أكتوبر 2023، وعاشا معا في منزل الزوجية حتى غادر إلى السعودية بحثاً عن مصدر رزق، وبعدها بفترة تلقى اتصالاً من والدته يفيد بأن زوجته تركت منزل الزوجية وذهبت لمنزل أسرتها بالفيوم دون إذن.

وأضاف الزوج أنه ترك عمله وعاد إلى مدينة المنصورة، محاولاً التفاهم مع أسرة زوجته، إلا أنه فوجئ بزواج زوجته التى ما زالت فى عصمته من شخص آخر مقيم بنفس القرية، وأن مراسم الزفاف قد تمت بالفعل.

القبض على سيدة جمعت بين زوجين

وذكر عبد الحميد الرحمي، محامي الزوج المخدوع أمام نيابة أبشواى، أن موكله قام بتحرير بلاغين رسميين، الأول برقم 78 لسنة 2025 إداري مركز يوسف الصديق، والثاني برقم 95 لسنة 2025 إداري المركز نفسه.

وألقي القبض على الزوجة وولي أمرها والمأذون الذى حرر قسيمة الزواج الجديدة، وأمام نيابة إبشواى قالت الزوجة، إنها تزوجت من زوجها الأول بعقد عرفى بسبب أنها كانت قاصر ولم يجرى عقد قرانها بشكل رسمى، وأن زوجها طلقها وسافر للخارج ومزق أصل شهادة الزواج العرفى، ما دفعها للعودة لمنزل أسرتها بالفيوم.

وأضافت أنها تزوجت بشكل رسمى بعد ذلك من خلال مأذون القرية، وأن زوجها الأول يدعي أنها ما زالت على عصمته على خلاف الحقيقة، فقرر رئيس النيابة الإفراج عن كافة الأطراف بدون ضمان مالي.