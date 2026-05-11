كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، كواليس مباراة نهائي كأس مصر عام 2018، بين الفريق السكندري ونظيره الزمالك، التي انتهت لصالح الأخير بركلات الترجيح.

وكان الزمالك توج بلقب كأس مصر عام 2018، بعد الفوز على حساب نظيره سموحة بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

فرج عامر يعلق على أزمة نهائي كأس مصر عام 2018

وقال فرج عامر، خلال ظهوره ضيفا مع الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع "مصراوي، ويلا كورة، الكونسلتو، وشيفت"، في بودكاست "أسئلة حرجة": "في نهائي الكأس موسم 2018 أمام الزمالك، سموحة كان متقدم بهدف دون مقابل، قبل أن يسجل سموحة هدف التعادل في الدقيقة 87 من خطأ تحكيمي".

وأضاف: "الحكم طرد حسام حسن مهاجم الفريق آنذاك، بلا أي منطق أو سبب، محمد فاروق هو من كان يدير المباراة تحكيميا آنذاك".

وتابع: "طالبت من اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة آنذاك استقدام حكم أجنبي لإدارة المباراة، دفعت مبلغ 40 ألف دولار من أجل هذا الأمر، إلا أن اتحاد الكرة رفض هذا الأمر".

وواصل: "بعد ذلك حاولت التواصل مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، لمعرفة سبب رفض استقدام حكام أجانب، ولم يجب لذلك تواصلت مع أحمد مجاهد، الذي أخبرني أن أبو ريدة يمر بوعكة صحية، وأن الطبيب نصحه بالجلوس في جنينة خضراء".

واختتم عامر تصريحاته: "أحد المسؤولين باتحاد الكرة بعد تتويج الزمالك باللقب، قال من سموحة ليتوج بكأس مصر؟".

