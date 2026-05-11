قال رئيس شركة النقل الأمريكية "سيفيس غروب"، إن السفينة التجارية "نيهيا" التابعة للشركة تعرضت لهجوم بطائرتين إيرانيتين بدون طيار في الخليج، وفقا لما نقلته قناة "فوكس نيوز".

ووفقا للمعلومات التي نقلتها القناة، ففي وقت الهجوم لم تكن هناك بضائع على متن السفينة، إذ كانت راسية على مقربة من العاصمة القطرية الدوحة، كان على متن السفينة 23 بحارا، ولم يصب أي منهم بأذى.

كانت موجة جديدة من التصعيد قد اندلعت في منطقة الخليج مساء يوم 7 مايو، نتيجة تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، أن السبب كان هجوما للقوات العسكرية الأمريكية على ناقلة نفط إيرانية، وردا على ذلك هاجمت الجمهورية 3 مدمرات أمريكية بالقرب من مضيق هرمز.

بدورها، أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سنتكوم" عن توجيه ضربات انتقامية لأهداف عسكرية على الأراضي الإيرانية.

يأتي هذا التصعيد في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة حظرا بحريا على الموانئ الإيرانية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الأحد، أنه تم إعادة توجيه 61 سفينة تجارية ومنعها من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى تعطيل 4 سفن أخرى لضمان الامتثال للحظر، وفقا لروسيا اليوم.