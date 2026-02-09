إعلان

بعد استغاثة "فيسبوك".. إنهاء إجراءات مغادرة "ابن الواسطى" للسعودية

كتب : حمدي سليمان

06:48 م 09/02/2026 تعديل في 06:49 م

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الجهات المعنية في إنهاء أزمة المواطن سيد بدوي قرني، ابن مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وتسهيل إجراءات مغادرته للمملكة العربية السعودية، وذلك استجابةً فورية للمناشدة التي أطلقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المواطن قد بث استغاثات عبر موقع "فيسبوك"، شرح خلالها معاناته من تعقيدات إجرائية حالت دون إتمام أوراق الخروج، مطالبًا المسؤولين بالتدخل لإنقاذ الموقف وتقديم الدعم اللازم لعودته إلى أرض الوطن.

تنسيق عائلي ورسمي

أسفرت المتابعة المستمرة والتنسيق بين الجهات المختصة عن تمكين شقيق المواطن، الذي يعمل معلمًا بالمملكة، وبمساعدة عدد من الأقارب، من استيفاء كافة الإجراءات القانونية المطلوبة، حيث صدرت تأشيرة المغادرة رسميًا، ليسدل الستار على الأزمة وتتنفس أسرته الصعداء.

عبّر "بدوي" عن تقديره لسرعة الاستجابة من كافة الأطراف التي ساهمت في حل مشكلته، مؤكدًا أن هذا التدخل يعكس حرص مؤسسات الدولة على رعاية مصالح أبنائها بالخارج وتذليل العقبات التي قد تواجههم بجدية تامة.

صورة لتأشيرة المغادرة النهائية من الأراضي السعودية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أزمة المواطن سيد بدوي قرني فيسبوك السعودية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البحرية الأمريكية تحذر السفن التي ترفع العلم الأمريكي: ابتعدوا عن المياه
شئون عربية و دولية

البحرية الأمريكية تحذر السفن التي ترفع العلم الأمريكي: ابتعدوا عن المياه
باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر
أخبار المحافظات

باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر
الداخلية تعلن تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام
حوادث وقضايا

الداخلية تعلن تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام
ضياء داود: المصريون في الخارج أصحاب فضل.. وحكومة مدبولي تفتقد للحس السياسي
مصراوى TV

ضياء داود: المصريون في الخارج أصحاب فضل.. وحكومة مدبولي تفتقد للحس السياسي
رضوى الشربيني: صمت الركاب في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس أخطر من الواقعة
أخبار مصر

رضوى الشربيني: صمت الركاب في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس أخطر من الواقعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة