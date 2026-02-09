بعد استغاثة "فيسبوك".. إنهاء إجراءات مغادرة "ابن الواسطى" للسعودية

نجحت الجهات المعنية في إنهاء أزمة المواطن سيد بدوي قرني، ابن مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وتسهيل إجراءات مغادرته للمملكة العربية السعودية، وذلك استجابةً فورية للمناشدة التي أطلقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المواطن قد بث استغاثات عبر موقع "فيسبوك"، شرح خلالها معاناته من تعقيدات إجرائية حالت دون إتمام أوراق الخروج، مطالبًا المسؤولين بالتدخل لإنقاذ الموقف وتقديم الدعم اللازم لعودته إلى أرض الوطن.

تنسيق عائلي ورسمي

أسفرت المتابعة المستمرة والتنسيق بين الجهات المختصة عن تمكين شقيق المواطن، الذي يعمل معلمًا بالمملكة، وبمساعدة عدد من الأقارب، من استيفاء كافة الإجراءات القانونية المطلوبة، حيث صدرت تأشيرة المغادرة رسميًا، ليسدل الستار على الأزمة وتتنفس أسرته الصعداء.

عبّر "بدوي" عن تقديره لسرعة الاستجابة من كافة الأطراف التي ساهمت في حل مشكلته، مؤكدًا أن هذا التدخل يعكس حرص مؤسسات الدولة على رعاية مصالح أبنائها بالخارج وتذليل العقبات التي قد تواجههم بجدية تامة.